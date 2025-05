Albero di Falcone nell’aiuola del Tribunale 

«Ma voi non avete paura?». È la domanda che gli studenti della scuola “Borrotzu” hanno rivolto al presidente del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, e della sezione penale, Elena Meloni, nell’incontro organizzato nel palazzo di Giustizia per ricordare l’anniversario della strage di Capaci. La risposta della Meloni è stata chiara: «Il coraggio fa parte di questo lavoro. Se c’è una decisione scomoda da prendere, non puoi tirarti indietro. Il nostro compito è prendere la decisione giusta, non quella più facile». Il presidente Pusceddu ha rilanciato: «Se Falcone e Borsellino si fossero fatti i fatti loro, oggi sarebbero vivi. Ma noi vivremmo in un posto peggiore. Anche Pietro Borrotzu, al quale è intitolata la vostra scuola, non ha avuto paura di scegliere, e gli è costato la vita, ma ha reso tutti più liberi». Parole pronunciate in una giornata che ha unito giustizia e scuola nel segno della legalità e della memoria. L’iniziativa promossa dal ministero della Transizione e dal reparto carabinieri Biodiversità si è aperta con la piantumazione di una talea del ficus di Falcone nel giardino della scuola, con la dirigente Josepha Serusi, i docenti Simona Soro e Giovanna Moro e una seconda talea in un’aiuola davanti al Tribunale fatta con l’aiuto dei detenuti di Mamone.

