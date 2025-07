Albero crolla per il maltempo 

Il violento nubifragio ha investito Sadali nel primo pomeriggio di venerdì, un'ora circa con pioggia torrenziale sostenuta da forti raffiche di vento, e ha abbattuto un grande albero di noce. L'albero aveva appena trent'anni era piuttosto imponente, prospiciente uno tra i luoghi simbolo del paese: la cascata di San Valentino.

L'albero era parte del giardino di una abitazione privata, in cui soltanto alcuni mesi erano state messe a dimora una quarantina di piante di rosa dai volontari dell'associazione di San Valentino per esprimere il rifiuto della violenza in ogni forma. Reazione ad alcuni atti criminali che si erano verificati nel paese.

La sindaca Barbara Laconi commenta: «Dispiace per questo noce che contribuiva a creare fresco e decoro di quell'angolo vicino alla cascata e per il roseto. Fortunatamente non abbiamo avuto altri danni». La rimozione è a carico dei proprietari. (p. m. r.)

