Albero crolla nella piazza, nessun ferito 

Scampato pericolo in piazza Fra Ignazio da Laconi a Sestu dove un grosso ramo di un albero ha improvvisamente ceduto. Per fortuna non c’erano sotto persone o animali.

Tanto spavento e sui social è montata la polemica: «Questa è la conseguenza di trascurare le potature, è accaduto anche in piazza Velio Spano», ha fatto notare il consigliere comunale del Pd Fabio Pisu. «L’albero era regolarmente censito, sano e privo di segni di rischio. La caduta è stata improvvisa e non prevedibile, come confermano i primi accertamenti. In questi giorni sarà effettuata una valutazione approfondita per capire cosa sia successo e come procedere», è la risposta dell’Assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas. I residenti puntano il dito anche su vandali che recentemente hanno danneggiato le aree gioco e potrebbero aver fatto lo stesso con gli alberi. «Intendiamo agire con la massima attenzione e cura: già in settimana verranno avviati controlli su tutti gli alberi della piazza», conclude Argiolas.

