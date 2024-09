Albero crolla a Cortoghiana, nessun ferito 

A Cortoghiana la notte scorsa un albero è caduto in via Euclide, fortunatamente senza provocare feriti né danneggiare le auto in sosta. a Cortoghiana. I residenti hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco che hanno liberato la strada dalla grossa pianta.

«L’albero – racconta Maurizio Soddu, residente in via Euclide – si è spezzato alla base e solo per un caso non ha causato danni a cose o persone. Solitamente in quell'area ci parcheggiamo le nostre auto. Avevamo già segnalato la precarietà della pianta».

Nel territorio comunale di Carbonia sono tanti gli alberi che destano preoccupazione e sono numerose le segnalazioni che non sempre trovano risposta. «Abbiamo segnalato la presenza di alcuni alberi che minacciano le abitazioni», racconta Stefania Magarò, residente di via Salgari: «I marciapiedi sono divelti dalle radici e ci sono danni anche a recinzioni e case».

