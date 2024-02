Albero caduto, ora si cercano le cause del crollo 

La polemica politica, in piena campagna elettorale, è scontata. «Questa amministrazione conferma di avere poca attenzione al verde», tuonano dalle parti del Pd.

Al di là degli attacchi, c'è da capire perché sabato intorno alle 19 un pino sia crollato in viale Buoncammino creando disagi sino alla tarda serata, tra traffico bloccato e linee dei bus (la 8 e la 20) deviate.

Le perplessità derivano dal fatto che il viale è stato per circa un anno al centro di lavori di restyling ed è stato inaugurato poco più di un mese fa. Gli alberi sono stati adeguatamente curati durante i lavori? Ora sono seguiti come si deve? Qualcuno durante i lavori ha tagliato le radici rendendo gli arbusti più fragili? Possibile che l’albero sia caduto nonostante la totale assenza di vento? si chiedono i cittadini, alcuni dei quali hanno postato foto che dimostrerebbero incuria.

Ma a stabilirlo, come sempre, saranno gli esperti.

Alle 19 di sabato tanti cagliaritani stavano passeggiando, grazie al clima ancora favorevole in questo inizio di febbraio. Quando l’albero ha ceduto è finito su un’auto Per fortuna il conducente non ha riportato ferite. Solo tanto spavento per una coincidenza che poteva finire molto peggio. Ma per mettere in sicurezza la strada e rimuovere il grosso albero che si è spezzato, la circolazione è stata bloccata. Anche sul lato opposto. Percorsi modificati pure per gli autobus: i pullman della linea 8 sono stati dirottati su viale Merello, mentre gli autobus della linea 20 da piazza d’Armi hanno proseguito per la discesa di Sa Duchessa, anziché fare la salita verso Buoncammino.

