Albero cade sulla folla di turisti: 9 feriti, una grave 

Venezia . Un albero di grandi dimensioni è crollato sulla folla di turisti appena arrivati in Laguna. Nove le persone rimaste ferite, tre sono in gravi condizioni tra cui una donna madre di due bambini. La pianta, un leccio con un tronco di notevoli dimensioni, è venuta giù all’improvviso dall’aiuola del piazzale Roma dove si fermano turisti e residenti in attesa della partenza degli autobus per la terraferma. Immediato l’intervento del 118, della polizia locale e dei vigili del fuoco. Tra i feriti, preoccupano particolarmente le condizioni di una donna travolta in pieno dal tronco mentre era seduta sul muretto proprio sotto la pianta. Grave anche un uomo che ha riportato diverse fratture. L’area è stata subito transennata, ma i vigili sono dovuti intervenire per allontanare alcuni curiosi che cercavano di fare selfie. «I soccorsi alle persone ferite, tutti italiani tranne una di nazionalità inglese, sono stati tempestivi», ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. «Il leccio, imponente, era stato monitorato come gli altri alberi della città, ma non erano emerse criticità o situazioni di allarme». L’albero caduto, che ha provocato una voragine attorno alle radici, era stato piantato oltre 50 anni fa e si è spezzato alla base del tronco.

