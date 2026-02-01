Albero cade sulla carreggiata, bloccata la strada Provinciale 

Grande paura lungo la Provinciale 23, al chilometro 6.800, dove a causa delle abbondanti piogge, un grosso albero sabato è improvvisamente caduto sulla carreggiata bloccando completamente la circolazione. In quel momento stava transitando un autobus di linea e solo per caso non si sono registrate conseguenze più gravi per persone e mezzi.

La viabilità è rimasta interrotta fino all’intervento della Pro Servis, che in tempi rapidi ha provveduto a rimuovere l’albero e a mettere in sicurezza la strada, consentendo il ritorno alla normalità della circolazione. Un intervento tempestivo che ha limitato i disagi e che ha ricevuto il ringraziamento di cittadini e automobilisti rimasti bloccati.

L’episodio, però, riporta al centro dell’attenzione le condizioni delle strade provinciali del territorio. A denunciarlo è il consigliere comunale di San Basilio, Salvatore Espa, che esprime «forte disappunto per lo stato in cui versano la Sp 23 San Basilio–Senorbì e la Sp 24 San Basilio–Sant’Andrea Frius, strade fondamentali ma da anni in evidente degrado». Secondo il consigliere, i recenti allagamenti hanno nuovamente evidenziato l’assenza di interventi strutturali adeguati. “La manutenzione – sottolinea – appare spesso limitata al solo sfalcio dell’erba, mentre persistono gravi problemi di drenaggio, dissesto del manto stradale e sicurezza”. Si tratta di arterie ad alto rischio di incidenti, percorse quotidianamente da cittadini, lavoratori e studenti. «La sicurezza non può essere più rimandata». (s. m.)

