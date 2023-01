Albero blocca la Nuoro-Lanusei 

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia stradale che hanno momentaneamente chiuso al traffico l’arteria mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere l’ostacolo dalla carreggiata, ripristinando le condizioni di sicurezza. Ma i disagi si sono avuti anche su diverse strade dell’Ogliastra, dove la forte pioggia ha creato dilavamenti sulla carreggiata con non pochi pericoli. Vento e pioggia hanno contribuito anche a causare incidenti stradali, sulla Carlo Felice, all’altezza di Macomer: la Polizia stradale e i Vigili del fuoco, insieme agli operatori del 118, sono dovuti intervenire per l’uscita di strada di un’auto che ha carambolato sul guardrail. Leggermente feriti i due occupanti del mezzo. Anche in questo caso la circolazione ha subito disagi e rallentamenti per permettere l’intervento dei soccorsi.

Allagamenti, frane, alberi sulle strade e incidenti dovuti a pioggia e vento. Il maltempo che dalle prime ore di ieri si è abbattuto sulla Sardegna ha causato i primi disagi anche nel Nuorese, con decine di interventi da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Per le prossime ore la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta per un brusco calo delle temperature che nelle zone interne della Barbagia porterà neve sino ai seicento metri di altezza.

Strade

I primi disagi ieri si sono registrati già dopo le 9 del mattino durante una tempesta di vento e pioggia, al chilometro 12 della statale 389, la Nuoro-Lanusei, dove è caduto un albero che ha parzialmente occupato la carreggiata all’altezza di Mamoiada.

Allagamenti

I Vigili del fuoco del comando provinciale al lavoro anche per alcuni allagamenti in una palestra di Nuoro e per prosciugare da infiltrazioni meteoriche alcuni scantinati. Le raffiche del vento hanno creato disagi: sono stati ben quattro gli interventi per alberi pericolanti, mentre sulla costa orientale, il vento ha divelto delle verande.

Allerta neve

La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta per condizioni meteo avverse causa neve valido da oggi fino alla mezzanotte di domani. La neve è attesa su tutte le strade montane, oltre i 600 metri, e sull’altopiano di Campeda dove vige obbligo di catene a bordo o utilizzo di pneumatici invernali.

