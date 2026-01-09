VaiOnline
Alghero.
10 gennaio 2026 alle 00:09

Albero abbattuto: «Serve un piano del verde» 

L’abbattimento di un’altra Phytolacca sul lungomare Valencia riaccende il dibattito sulla sicurezza e sul futuro degli alberi storici che caratterizzano uno dei tratti più iconici di Alghero. A ogni perturbazione, ormai, si registra almeno un cedimento: un fenomeno che non può più essere considerato episodico. Lo denuncia Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare Ambiente. Il patrimonio arboreo cittadino mostra infatti segni evidenti di vetustà, aggravati da decenni di potature estreme, aiuole in cemento e manutenzioni non sempre adeguate.

Accanto all’emergenza c’è il valore storico. «Alghero fu la prima città sarda a utilizzare la Phytolacca dioica per l’alberatura tra i Bastioni Colombo e il Valencia, un ambito urbano di straordinario pregio paesaggistico che merita tutela anche nella sua componente vegetale», fa notare Mulas riconoscendo comunque l’impegno dell’Amministrazione e dell’assessore Marinaro, con interventi già avviati e altri in programmazione per migliorare decoro e sicurezza. Ma non basta. «Alghero - afferma - deve dotarsi con urgenza di un Piano del Verde, strumento indispensabile per gestire il patrimonio arboreo, garantire sicurezza e programmare il rinnovamento alla luce dei cambiamenti climatici».

