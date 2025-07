Albero a terra, paura e proteste 

Momenti di paura a Donigala, dove un grosso ramo di pino è crollato sul marciapiede tra via Sircana e la principale via Oristano. Il forte vento di maestrale ha provocato il cedimento di un tronco da tempo pericolante, fortunatamente senza causare feriti. «Poteva succedere un disastro – sbotta Armando Coghe, residente della zona – solo poche ore prima i miei nipotini si trovavano proprio in quel punto». L’area interessata è una delle più frequentate della frazione, solo per puro caso in quel momento non c’era nessuno. «Da mesi abbiamo segnalato le condizioni precarie in cui versano almeno tre alberi lungo questa via, ma nessuno è mai intervenuto», raccontano alcuni abitanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, mentre cresce la richiesta di interventi urgenti da parte del Comune per evitare conseguenze ben più gravi. ( m. g. )

