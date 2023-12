Alberi tagliati sulla Sp 69: proteste per la scarsa sicurezza 

Non mancano le polemiche a Pabillonis riguardo al taglio degli eucalipti lungo la strada provinciale 69 all’ingresso del centro abitato. Gli alberi, piantati più di ottant’anni fa sono stati rasi al suolo dagli operai della Provincia Sud Sardegna perché non conformi al codice della strada e perché la loro manutenzione era stata giudicata troppo costosa e impegnativa: da qui il taglio netto di qualche settimana fa.

Diversi cittadini però hanno manifestato amarezza e dispiacere nel vedere un pezzo di storia del paese andare perduto. Molti si sono interrogati sulla necessità di tale intervento e se questo si potesse evitare, intervenendo con con potature mirate.

Inoltre, la strada spogliata degli alberi ha messo in evidenza gravi problematiche: «È stata rimossa una sorta di maschera, mettendo in luce la totale mancanza di cura e sicurezza di questa strada, che appare buia, sconnessa, priva di banchine, senza strisce e senza guardrail – dice Sonia Fanari, residente a Pabillonis –. Senza dubbio l’aspetto estetico è peggiorato, ma semplicemente perché l’attenzione si concentrava sugli alberi, che in qualche modo riuscivano a nascondere tutte queste carenze».

Gli alberi, in un certo senso, delimitavano la carreggiata, fornendo agli automobilisti un’idea delle dimensioni e fungendo da barriera naturale.

