Villasimius.
16 febbraio 2026 alle 00:29

Alberi sui cavi elettrici, case al buio da giorni  

I loro effetti personali sono ancora lì, lasciati in casa in fretta, nel momento in cui hanno deciso di andarsene. Una famiglia residente nella zona industriale di Villasimius, dopo il maltempo degli ultimi giorni, non può rientrare nella propria abitazione. Da giovedì è senza corrente elettrica, e quindi senza acqua calda e servizi essenziali.

Alcuni eucalipti sono caduti sui cavi elettrici, lasciando mamma, papà e figli al buio. «Ma non siamo soli – racconta il residente – almeno un’altra trentina di persone, tra cui bambini piccoli, è nella nostra stessa situazione». Il problema, spiega, «nel nostro caso nasce da un intervento effettuato nei mesi scorsi: dopo un blackout a dicembre, un cavo sarebbe stato fissato “provvisoriamente” agli alberi, con l’intenzione di mantenerlo così per uno o due giorni. Invece è rimasto tutto così. Con il vento forte, gli eucalipti sono crollati trascinando tutto. I tronchi, piombati in strada per il forte vento, hanno bloccato l’ingresso. Dopo una giornata rinchiusi in casa siamo riusciti a uscire solo passando in mezzo ai rami, a nostro rischio e pericolo». L’intervento della Protezione civile ha poi consentito di liberare parzialmente l’accesso e recuperare le auto e qualche effetto personale.

Ma la situazione resta critica: «Siamo ancora senza corrente e diversi tronchi sono rimasti lì». Sul caso, denuncia, c’è «un rimpallo di responsabilità tra Comune ed Enel: da una parte si parla di carenza di personale per gestire l’emergenza, dall’altra si sostiene che la competenza sui cavi provvisori spetti al gestore della rete». (v. f.)

