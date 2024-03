Alberi sui balconi, interviene il Comune  

L’allarme lo avevano lanciato i residenti di via Lombardia. Con le loro fronde gli alberi del giardino di fronte stavano invadendo anche i balconi, togliendo anche la luce e creando enormi problemi per via poi di insetti e parassiti. Dopo le segnalazioni e le proteste sono arrivati gli interventi. Le fronde, dalla parte delle palazzine sono state sfoltite e i balconi liberati.

L’intervento non ha riguardato però la parte prospicente alla strada dove ancora le chiome arrivano quasi fino a terra.

RIPRODUZIONE RISERVATA