Alberi su auto e strade, emergenza in tutta la provincia 

Forti raffiche, alberi sradicati e finiti pericolosamente in mezzo alle strade, quelle cittadine di Nuoro come pure le arterie principali della provincia. Ieri è stata una giornata pesante ovunque. A Nuoro un grosso albero si è abbattuto nel parco dello Zonchello, un altro in viale Costituzione centrando un’auto parcheggiata, ai Giardini, in via Dessanay, in viale Repubblica e in via Segni. Chiusa via Toscana. Sono intervenuti polizia locale e vigili del fuoco.

Alberi hanno ostruito la carreggiata sulla 131 dcn, all’altezza della galleria, in direzione Abbasanta. A Macomer chiusi cimiteri, vietate le attività sportive all’aperto. A Bitti scuole chiuse, idem cimitero e parchi. Un black out è andato avanti per ore. Una frana si è registrata nella parte alta di via Cavallotti, strada già ferita dall’alluvione. Rinviata la sfilata di Carnevale prevista domani. A Orosei devastata la pineta di Cala Liberotto, alberi a terra anche lungo la strada che porta alla Marina. Problemi in varie strade provinciali, chiuse per alberi finiti sulla carreggiata. Disagi anche nei collegamenti telefonici. Circa 130 le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco di Nuoro.

Il maltempo non risparmia la Barbagia-Mandrolisai. Disagi per alberi caduti nella provinciale e lungo i centri abitati, frane e smottamenti. Nella mattinata, traffico in tilt sulla Desulo-Fonni, a pochi chilometri da “Montecorte”, dove una frana ha invaso la carreggiata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Sorgono e degli operai della Nugoro spa.

Attimi di paura all’ingresso di Aritzo, per un grosso cipresso caduto a due passi dall’hotel La Capannina per poi ribaltarsi lungo sulla 295. Un leccio è piombato nel bel mezzo di una curva nella Cossatzu-Gadoni e lungo la Cossatzu-Tascusì, ridotta ad un pantano nei 2 km di sterrato e intaccata da nuove frane. Diverse le segnalazioni di pericolo nella provinciale Belvì-Atzara per un fiume di acqua e fango proveniente da un muraglione, in cui sono posizionati vecchi canali di scolo. Difficoltà per gli allevatori costretti a ripiegare su percorsi alternarvi per raggiungere gli ovili. (g. i. o.)

