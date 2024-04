Alberi sotto assedio dagli insetti 

L’Istat nel suo ultimo censimento certifica che gli alberi nel territorio comunale sono esattamente 6.097, vale a dire 19,8 per ogni cento residenti in città. Un dato che con il nuovo censimento sul verde sarà sicuramente rivisto al ribasso non fosse altro perché nell’arco degli ultimi anni sono sparite, distrutte dal punteruolo rosso, circa 300 palme: un disastro nonostante gli interventi da parte di ditte specializzate.

Le piante malate

La palma che svetta oltre l’ultimo piano dei palazzoni di piazza Eleonora, secondo i tecnici «è morta». Spoglia, con il fusto altissimo non è proprio un belvedere nel salotto buono della città ma finora nessuno ha pensato di sostituirla. Ma i problemi non si limitano solo alle palme, Oristano rischia di perdere anche i lecci. Da due anni più di cento piante presenti soprattutto nelle vie Cagliari, Carissimi, Mattei, Severino Ibba, lungo la strada che porta al Rimedio e verso Cabras lottano con alterna fortuna contro la cocciniglia, insetto che si nutre della linfa causando gravi danni alle piante. Qualche intervento da parte della Oristano servizi, società in house nata per curare il verde in città, è stato effettuato ma non sembra sufficiente perché gli insetti continuano incessantemente l’opera demolitrice fino a rendere marci molti alberi. La prima segnalazione era arrivata da un pensionato che da buon cittadino aveva notato che «le foglie dei lecci erano di un giallo insolito, un marron strano – ricorda Walter Angeloni – praticamente secche e data la stagione mi sembrava un fenomeno abbastanza anomalo. La situazione non mi sembra migliorata».

Gli interventi

«Salvare i lecci è doveroso, basta pensare all’inestimabile valore ambientale – osserva Antonio Schintu, agronomo - I sistemi ci sono, occorre però intervenire subito e questo vale per ogni tipo di pianta». Il Comune ha incaricato una società di Verona per aggiornare il censimento del verde urbano con l’obiettivo «non solo di aumentare il verde sostituendo le piante eliminate per vari motivi e migliorare quelle esistenti con una cura più assidua e mirata». Resta il problema della Oristano Servizi, la società in house che, nata per gestire il verde, negli anni è stata incaricata di effettuare anche altri lavori tant’è che il Comune ha affidato la sistemazione di alcune aree cittadine a società esterne. Il verde, segnale di ordine e decoro, è una spina nel fianco della Giunta Sanna; i cittadini protestano e l’amministrazione assicura massimo impegno ma è evidente che c’è ancora tanto da fare. Come evidenzia l’Istat il 47,24 per cento del verde rientra in quello “attrezzato” (panchine, giochi per i bambini), il 13,9 nelle aree sportive all’aperto, il 6.29 nei parchi, in particolare nell’area di viale Repubblica. Il 20 per cento invece è verde incolto e non è curato. Il 2,4 per cento della superficie comunale è catalogato come «aree protette e parchi agricoli» una percentuale molto bassa rispetto al 16,7 per cento del dato nazionale.

