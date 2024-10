Alberi “sbagliati”, tutto da rifare  

Se non fosse la realtà, ci sarebbe quasi da sorridere. Il cantiere di piazza Mariano non finisce di riservare incredibili sorprese: gli alberi piantumati nei giorni scorsi sono “sbagliati”, vanno subito rimossi perché non sono quelli previsti nel progetto. Una situazione al limite che inevitabilmente allungherà i tempi dei lavori e che crea nuovi grattacapi all'amministrazione che «si riserva la facoltà di verificare eventuali danni derivanti dall’errore commesso» fanno sapere da Palazzo Scolopi.

L’errore

«Le alberature messe a dimora nei giorni scorsi in piazza Mariano dovranno essere rimosse perché differenti rispetto a quelle previste dal progetto e prive delle caratteristiche richieste». La comunicazione secca della direzione dei lavori ha raggelato la Giunta Sanna, da tempo alle prese con problemi e polemiche per i ritardi nei lavori nelle varie piazze cittadine. Nessuna delle due specie messe a dimora ha le caratteristiche adeguate, la direzione dei lavori ha evidenziato che le alberature piantumate nei giorni scorsi (Melia azedarach e Toona sinensi) «sono di due tipi che non corrispondono con quelle dell’elenco indicato nel progetto». In tutti gli elaborati viene inoltre precisato che la specie da collocare è solo una per coerenza con il progetto architettonico approvato.

Nuovi alberi

«È necessario rimuovere quelle piante e sostituirle con altre della specie “Morus alba fruitless” prevista inizialmente dal progetto esecutivo oppure con specie con caratteristiche simili» hanno evidenziato dalla direzione dei lavori.’impresa che sta realizzando i lavori già da oggi provvederà a rimuovere le piante e subito si interverrà per mettere a dimora quelle della specie Morus alba “fruitless”, come previsto dal progetto esecutivo. L’ennesimo incidente di percorso nel cantiere crea non pochi malumori ma anche preoccupazione. «Da questo errore potrebbe derivare l’allungamento dei tempi di completamento degli interventi di riqualificazione di piazza Mariano, per questo ci riserviamo di verificare eventuali danni» ripetono dal Comune. Nei mesi scorsi la minoranza aveva già sollecitato chiarimenti sui lavori, in particolare sulle pendenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA