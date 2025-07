«Alberi potati quando serve l’ombra» 

Accade spesso, quando si toccano gli alberi, specialmente quelli “storici” come i ficus di via del Redentore: ogni intervento genera sempre un mare di polemiche. È accaduto anche stavolta. La potatura degli alberi delle due piazzette all’incrocio tra via del Redentore e via Giulio Cesare, nella zona di “Su Mercau Becciu”, non è piaciuta a una parte della città. Soprattutto per le tempistiche, nel pieno di un’estate rovente come quella attuale, con la conseguente perdita di una fetta d’ombra in determinati orari, quando il sole si abbassa e le fronde alleggerite non contengono del tutto i raggi. E soprattutto la piazzetta sul lato dell’edicola, già non particolarmente ombreggiata in condizioni normali, rimane vuota quasi tutto il giorno.

Lo scontro

Le proteste di tanti monserratini non si sono fatte attendere: «I ficus sono stati rovinati e la piazzetta è stata resa invivibile». Un ritornello che va avanti da giorni, ossia da quando l’arrivo degli operai comunali ha scatenato una sequenza di segnalazioni e commenti anche sui social, alcuni dai toni notevolmente accesi. Intanto i frequentatori della zona si rifugiano nelle panchine che, in base agli orari, rimangono all’ombra. «Sappiamo che è un intervento fatto per venire incontro ai residenti, ma le potature andavano fatte molto prima, almeno a marzo, e nel modo corretto, perché così sono fatte male», osserva Ambrogio Picciau. «Le piante andavano abbassate e dovevano fare da “cappello”. Così sono altissime e fanno passare i raggi, lasciando le panchine al sole», concorda Luigi Pibiri.

La replica

Se nel mirino ci sono le tempistiche, l’intervento è stato comunque necessario, e ha soddisfatto quella parte di residenti le cui abitazioni danno proprio sulla piazza. «Agli uffici comunali sono arrivate tantissime segnalazioni dagli abitanti della zona, che lamentavano come i rami stessero finendo dentro le finestre e danneggiando le zanzariere», fa chiarezza l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «In più, gli uccelli hanno fatto il nido sui rami più alti, di conseguenza i balconi erano invasi dagli escrementi». La questione ha riguardato anche la viabilità e la sicurezza. «Le chiome degli alberi nascondevano il semaforo su entrambi i lati della strada», continua De Roma, «oltre a ostacolare le telecamere di videosorveglianza, che non riuscivano a inquadrare correttamente l’incrocio tra via del Redentore e via Giulio Cesare. Per questo è stato necessario un intervento di snellimento, non una potatura drastica ma una semplice sfoltita consona e idonea».

