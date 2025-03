Alberi potati nel santuario, polemiche 

Entra nell’agone politico la decisione dell’associazione Santu Antinu di potare gli alberi nella corte di San Costantino, dove si svolge l’Ardia. I consiglieri di minoranza di “Prospettiva Comune” (Gianni Meloni, Angelo Putzolu, Pietro Caria e Graziella Carboni) contestano le modalità di esecuzione. «Dopo un intervento di tale drastica portata – scrivono in un documento - rimane il fatto che le piante, a causa dei tagli importanti, saranno esposte ad attacchi batterici e fungini e per un periodo di due o tre anni il santuario sembrerà un deserto». L’opposizione polemizza sulla realizzazione. «Chiunque, consultando i più recenti studi, potrà constatare che nelle specie sempreverdi la capitozzatura è sconsigliata». Il sindaco, Salvatore Pes, chiarisce come «l’amministrazione non ha alcuna responsabilità. La tipologia del taglio è stata decisa dalla ditta incaricata e comunque l’intervento era necessario per consentire una migliore visione dell’Ardia». ( s. c. )

