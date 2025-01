Alberi potati, la polemica è politica 

La potatura degli alberi scatena polemiche. Ad accenderle, sui social, il consigliere Marco Melis che annuncia anche una richiesta di accesso agli atti per verificare la correttezza del procedimento. Il dito è puntato principalmente sulle piante che costeggiano viale Europa: «Non è una potatura. È uno sfregio, un sacrilegio. Voglio verificare tutta la procedura e quali indicazioni sono state date dall’amministrazione, perché bisogna sapere se è stato fatto nel rispetto delle leggi. Poi lamentiamo che non esista un vero piano per la gestione del verde». Quindi aggiunge: «Nel silenzio più totale da parte degli ambientalisti locali, comprese le istituzioni preposte, stiamo assistendo alla demolizione del poco verde pubblico rimasto. Nelle dichiarazioni programmatiche di inizio mandato, ci venivano proposti viali di ciliegi in fiore e bellissimi orti urbani. Per ora stiamo assistendo alla trasformazione dei viali alberati in pali della luce». Tutto in regola, secondo l’assessora all’Ambiente Maria Tegas che rispedisce al mittente le accuse. «Nel censimento - dice - è venuto fuori che ci sono moltissimi alberi in sofferenza, che hanno patito la siccità, che sono marci e su quelli si è dovuti intervenire per eliminare le parti malate. Il professionista, abilitato e certificato a svolgere quel lavoro, non come tanti tuttologi del web, si muove in funzione di quello che è lo stato di salute dell’albero. C’erano alcune situazioni di pericolo che andavano risolte». La polemica non si ferma alla potatura degli alberi. Il consigliere Melis punge anche con un post che mostra l'immagine di una scritta (“Cerco lavoro anche come sindaco”), e commenta: «Nuove scritte apparse a Lanusei».

