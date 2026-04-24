Alberi pericolanti, via al taglio 

A Ghilarza e Aidomaggiore il Comune autorizza al taglio e all’assegnazione del legnatico che si ricaverà dalle piante crollate a metà febbraio. Pioggia e raffiche di vento fortissime nelle giornate del 12 e 13 febbraio hanno causato ingenti danni: oltre 100 gli alberi crollati a Ghilarza, e sia a Ghilarza che ad Aidomaggiore, in cimitero, gli alberi sono finiti sulle tombe. Solo qualche giorno fa ad Aidomaggiore il sindaco ha autorizzato la riapertura del nuovo cimitero.

«In seguito a numerosi sopralluoghi è emersa la necessità di procedere con urgenza a un intervento di riordino e pulizia, nonché al prelievo delle piante cadute – spiegano dalla Giunta di Ghilarza –. È necessario effettuare un taglio degli alberi d’alto fusto pericolanti in vicinanza della strada e in prossimità degli immobili in maniera da scongiurare possibili danni derivanti da un crollo improvviso». Complessivamente è stato stimato che la legna da tagliare è di circa 2.000 quintali per un valore di otto mila euro. Agli uffici individuare ditte che possano procedere col taglio e la pulizia. Ad Aidomaggiore il Comune ha informato invece i cittadini che è possibile presentare domanda per l’assegnazione onerosa della legna da ardere derivante dal taglio degli alberi crollati. C’è tempo sino al 30 aprile.

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