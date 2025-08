Alberi pericolanti sul monte Ortobene  

Alberi pericolanti ai bordi del parco del monte Ortobene: i vigili del fuoco di Nuoro intervengono con urgenza per il taglio e la rimozione, dopo l'appello del comitato monte Ortobene ultima spiaggia.

La loro caduta imminente avrebbe potuto causare seri danni a persone, animali e cose in una delle aree più frequentate dell'oasi simbolo della città. Ieri il Comitato guidato da Antonio Costa ha segnalato tutto al comando dei vigili del fuoco preposti al taglio degli alberi in caso di emergenza, che è intervenuto in mattinata. A essere rimossi due grossi cedri, secchi ormai da anni, cresciuti a ridosso della strada che fiancheggia il parco e che da tempo si presentavano inclinati e fragili. «Erano davvero pericolosi - dice Antonio Costa - Ringraziamo i vigili del fuoco per la sensibilità e la professionalità dimostrata in questa circostanza. Da oggi, in quel tratto, le persone potranno stare più tranquille». Non è la prima volta che alberi malati o secchi costituiscono un pericolo per l'area. Un mese fa, sempre a ridosso del parco, nella zona destinata al passaggio e sosta dei veicoli, un grosso ramo è caduto occupando la carreggiata. Per fortuna, nonostante il flusso costante di auto e pedoni, si è evitata la tragedia, ma sono tante le situazioni di pericolo, ora monitorate con costanza. Resta il problema dei lecci secolari che presentano un aspetto preoccupante. (g. pit.)

