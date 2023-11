Alberi pericolanti, rischi per i cani 

Alberi pericolanti e rischi per i cani - e i proprietari - che ogni giorno frequentano lo spazio dedicato ai quattro zampe di Su Planu. Una segnalazione fatta da chi passeggia nel parco di via Machiavelli, seguita dall’intervento del Comune di Selargius che ha delimitato l’area a rischio con transenne e nastri per evitare che animali e persone possano passare vicino. «Non bastano i nastri, serve una soluzione che elimini qualsiasi tipo di rischio», chiede Giorgia Melis a nome dei frequentatori del parco. «Così come serve una nuova recinzione intorno all’area cani, come ci era stato promesso».

Interventi che il Comune assicura a breve. «Le transenne sono temporanee», precisa l’assessore con delega ai parchi Gigi Gessa, «e dovute a ragioni di sicurezza. Siamo in attesa che il condominio ci autorizzi a introdurre il mezzo per tagliare i rami pericolanti», dice, «a quel punto saremo in grado di intervenire e risolvere il problema”.

