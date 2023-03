Alberi pericolanti e disagi per il forte vento, un ramo crolla in strada e colpisce una donna  

Il forte vento di maestrale che per tutta la giornata ha soffiato forte nell’Oristanese ha creato notevoli disagi. E intorno all’ora di pranzo si sono vissuti momenti di paura in via Rockefeller nelle vicinanze dell’ospedale San Martino dove un ramo caduto da un grosso albero ha colpito una donna. Immediatamente soccorsa, è stata accompagnata al pronto soccorso dove i medici l’hanno medicata e sottoposta ad ulteriori accertamenti. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ma c’è stata grande apprensione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. In piazza Roma invece un vetro è caduto accanto ai tavolini di un bar, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

È stato uno dei numerosi interventi delle squadre del 115 che ieri sono state allertate in diversi centri della provincia per alberi e pali della luce pericolanti. Nella zona di Fenosu sono stati danneggiati diversi tratti della rete elettrica, circa 300 metri. Disagi anche a Silì.

I vigili sono intervenuti anche a Solanas, a Cabras e a Bosa sempre per alberi e pali pericolanti che rischiavano di finire sulle strade.

RIPRODUZIONE RISERVATA