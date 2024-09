Alberi pericolanti, aperto uno sportello 

Uno sportello online per fornire assistenza per l’abbattimento di alberi storici che nel tempo possono causare danni o pericolo per persone e cose: è il servizio avviato dal Comune di Guspini, assessorato all’Ambiente, al quale i residenti possono fare domanda per l’abbattimento di alberi tutelati posti in zona urbana e accanto alle strade di campagna le cui fronde diminuiscono la visibilità.

Nel paese, anche in zona urbana esistono alberi che per tipologia o anno di messa a dimora sono tutelati dalla legge e in particolare dalla soprintendenza per criteri di monumentalità e a particolari eventi della storia locale, a tradizioni, a leggende. Fra i tanti casi segnalati. un cipresso all’interno del cimitero, accanto al muro perimetrale che occupa una parte della via Marconi davanti ai giardini pubblici e il parcheggio di supermercato. Recentemente, accanto allo storico acquedotto di Bingias de susu, è stata abbattuta una grande palma contagiata dal punteruolo rosso.

La normativa tutela gli alberi d’età superiore a 50 anni e quelli interessati da incendi.