Alberi malati, taglio in sicurezza 

Libri ed educazione ambientale con la possibilità di assistere allo spettacolare abbattimento di un pino secolare, ormai secco, eseguito dal personale specializzato di Forestas. Giornate particolari per i bambini della primaria di Dolianova che partecipa al progetto “La Scuola nel Bosco”, iniziativa che l’Istituto Comprensivo del Parteolla manda avanti da anni in collaborazione con Forestas e il Comune di Dolianova.

L’albero pericolante a pochi metri dall’edificio del Ceas della foresta di Monte Arrubiu, è stato abbattuto dagli operai con le tecniche del “tree climbing”, l’arrampicata su un albero attraverso corde e imbragature che consente di arrivare alla chioma e muoversi in sicurezza per la potatura. Una lezione che ha permesso ai bambini di capire il ciclo vitale della natura con gli alberi secchi che si decompongono e alimentano la terra originando nuova vita. Tra le iniziative di questi giorni in foresta anche “Libriamoci” letture collettive con i bambini e i loro genitori. (c. z.)

