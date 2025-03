Alberi malati, programmati i trattamenti 

Maltempo in questi giorni a Sestu come sul resto della Sardegna e ha destato preoccupazione lo stato di alcuni alberi, soprattutto dopo l’abbattimento di alcuni pericolanti in passato; anche se per fortuna nessuno è caduto.

Si guarda soprattutto il leccio nel centro di piazza Primo Maggio, uno dei più vecchi della città. Un punto su cui l’assessora al Verde Roberta Argiolas ha comunicato le ultime novità. «Grazie al nuovo appalto di manutenzione si sta intervenendo sui lecci di piazza primo Maggio colpiti dalla cocciniglia, incluso il leccio storico che si trova nella piazza dove c’era la dimora della famiglia Ugo. L’intervento con trattamenti endoterapici, per introdurre una sostanza specifica direttamente sul tronco senza alcun rilascio di sostanze nell’ambiente esterno. Una tecnica nuova che garantisce una maggiore efficacia contro questi insetti». Intanto è prevista la riunione della Commissione al Verde Pubblico.

