Alberi malati e pericolanti, al via gli interventi di potatura

Alberi malati e pericolanti a Monserrato dove il Comune corre ai ripari. Venerdì è iniziata la manutenzione con la potatura della palma e del carrubo di via Virginia, poi si proseguirà per tutto il mese in piazza San Lorenzo, via Capo Malfatano, nel sagrato della chiesa della Salle, in via Cortis, via Triario, via Capo Frasca, via Decio Mure, nello spartitraffico di via San Gottardo, nella rotonda Fortunato Manca, nella passeggiata Caracalla-Porto Botte, in via dell’Argine, via Riu Mortu (mai potati i pini, finora solo interventi di emergenza), nello spartitraffico di via Cabras, in via Germanico, piazza Giuliano e via Capo d’Orso.

«Oltre alle azioni quotidiane di manutenzione ordinaria del verde, veniamo incontro anche alle richieste dei cittadini come, ad esempio, le potature in zone dove le chiome oscurano l’illuminazione creando rischi per le persone», dice l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi. Il censimento nell’ambito della redazione del piano del verde evidenzia situazioni di rischio per cui è necessario intervenire subito con la messa in sicurezza di alberi pericolanti e malati. Previste anche potature di alcune palme e pini mai potati. «C’è attenzione alle segnalazioni dei cittadini, e grazie al lavoro con l'agronomo Raimondo Congiu, stiamo intervenendo dove c'è bisogno», spiega il sindaco Tomaso Locci. ( ste. lap.)

