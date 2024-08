Alberi malati, dilaga l’allarme 

Il “male oscuro” che sta colpendo i lecci e le querce della Sardegna coinvolge anche Dorgali e Cala Gonone aggiungendo, al verde delle montagne e al blu del mare, il color arancio-marrone degli alberi colpiti. Tra le segnalazioni di escursionisti e cittadini attenti c’è anche quella di Stefano Lavra, presidente dell’Isre e laureato in Scienze forestali, che afferma: «Il problema dei lecci era visibile in alcuni (pochi) esemplari già dalla primavera, nelle zone più marginali e aride, con la presenza di piante più stressate per via di una prolungata siccità».

La situazione

«Alcune piante - spiega Lavra - si presentavano indebolite, sofferenti, con cenni di mancato vigore come la presenza poche foglie. Questo è avvenuto non solo a Nuoro sull’Ortobene, ma anche a Cala Gonone e Dorgali - casi isolati anche nel Corrasi - soprattutto in alcune zone dove le piante sono più esposte a un irraggiamento solare e aree con poca profondità del suolo. Piante sofferenti sono più aggredibili da patogeni, incidendo maggiormente su quelli più deboli e “anziani”. Speriamo che le piogge aiutino a fronteggiare questo grosso problema. È preoccupante».

Il ricercatore

La risposta del ricercatore e docente dell’università di Sassari, Bruno Scanu, che studia il fenomeno, è sempre la stessa: «Siamo di fronte a un’emergenza. È fondamentale che tutti comincino a prendere coscienza del problema per agire e proteggere i boschi. Si tratta di un fenomeno insolito e che non ha precedenti nell’Isola e nel Mediterraneo. I sintomi sono molto simili a quelli osservati nella sindrome di deperimento delle querce in cui sono coinvolti numerosi fattori biotici e abiotici. Studiando il fenomeno da anni, in diversi casi abbiamo isolato dei microorganismi che causano tali malattie: si tratta di oomiceti da non confondere con batteri, funghi, virus e insetti. Attaccano le radici delle piante e le rendono meno tolleranti sino (ed è ciò che non ci auguriamo) a una probabile morte dell’albero. Ad ogni modo è sempre bene poter fare delle diagnosi e studiare a fondo il caso per stabilire i fattori coinvolti. In questa fase è davvero importante sensibilizzare l’opinione pubblica e coinvolgere le comunità locali attraverso approcci condivisi e una buona comunicazione. Agiamo ora, insieme, per proteggere il nostro territorio».

