Alberi, la Soprintendenza ferma i tagli 

«La Soprintendenza – spiega il vicesindaco e assessore competente, Giorgio Angius – ha chiesto integrazioni allo studio che, naturalmente, stiamo già predisponendo. Abbiamo il via libera per alcuni esemplari come nel caso di via Is Guadazzonis e via Cagna, mentre bisognerà predisporre ulteriori approfondimenti per aree dove insistono maggiori vincoli. Ogni pino eliminato perché pericolante dovrà essere immediatamente rimpiazzato con alberi della stessa specie per conservare il patrimonio di quella zona. Cosa che poi abbiamo già previsto».

Un paradiso verde di 30mila piante tra quelle presenti nel centro urbano (poco più di 19mila) e le restanti cresciute all’interno di parchi e zone umide che non gode, in certi casi, di buona salute, tanto da aver imposto (per la sicurezza di chi frequenta le aree più delicate) l’eliminazione degli alberi malati gravi e loro sostituzione.

La soprintendenza spegne le motoseghe e blocca l’abbattimento dei 190 alberi inseriti nella lista degli esemplari ad alto rischio crollo, la cosiddetta “Classe D-Gravità massima” elaborata dalla società Santamaria impegnata nel censimento, nello studio e nella gestione dell’immenso patrimonio arboreo cagliaritano.

Ebbene, le scelte strategiche dell’assessorato al Verde non sono piaciute alla Soprintendenza, tanto che i dirigenti referenti della Tutela del paesaggio e del Patrimonio architettonico, gli architetti Paolo Margaritella e Stefano Montinari, hanno inviato una lettera di tre pagine fitte di osservazioni al Comune, Servizio parchi, verde e gestione faunistica, dando parere negativo. Sospendendo, di fatto, il piano di manutenzione e di abbattimento dei 190 esemplari.

Le rassicurazioni

Insomma, per Calamosca, Sant’Elia, viale Diaz, viale Buoncammino bisognerà procedere con massimo rigore per non compromettere il valore identitario.

Le indicazioni

Per la Soprintendenza riferendosi al Piano di manutenzione delle alberature del Comune: “L’elaborato appare maggiormente un lavoro analitico sulla condizione dello stato di salute delle singole alberature esistenti, supportato, solo su una parte degli esemplari, da una campagna di diagnosi elaborata su approfondite analisi strumentali, e incentrato su una stima a vista di ogni esemplare analizzato, senza che si rappresentino dettagliatamente azioni di intervento sostitutivo nel caso stimato di gravità massima che implica l’eliminazione dell’esemplare arboreo”.

Un’impostazione che “non consente all’ufficio di non poter esprimere un giudizio complessivo sulle trasformazioni e un intervento più o meno invasivo”. In buona sostanza, scrive ancora la Soprintendenza, «il piano in esame appare privo della componente propositiva, indispensabile nei casi di altra trasformazione dovuta ai tagli necessari di una particolare composizione alberata, soprattutto negli ambiti di maggior attenzione sotto il profilo della tutela culturale e paesaggistica che, per Cagliari, sono numerosi e variamente ubicati”.

Gli ambientalisti

Era stato il Gruppo di intervento giuridico a contestare il programma del Comune. E ora, per voce del presidente Stefano Deliperi, esprime il suo plauso «per la decisa presa di posizione della Soprintendenza a tutela dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali del patrimonio arboreo cittadino».

