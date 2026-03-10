Alberi, i giganti della memoria 

Il weekend del 20 e del 21 aprile sarà dedicato alla cultura e alla natura a Villacidro. La Fondazione Dessì promuove l’iniziativa “Giganti della Memoria: incontro sui Grandi Alberi”, dedicata al valore naturale, storico e simbolico dei grandi alberi, spesso evocati anche nelle opere dello scrittore Giuseppe Dessì. L’iniziativa si inserisce nel percorso che la Fondazione porta avanti con le giovani generazioni, per avvicinarle alla conoscenza del paesaggio e della letteratura, e che ha coinvolto attivamente gli studenti del Liceo Piga, sollecitati a confrontarsi con il legame tra natura e memoria nell'opera dell'autore villacidrese.

L’iniziativa è realizzata dall’associazione Su Carinniu – Turismo Rurale Sociale di Villacidro e dall’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Sassari, coinvolti nell’organizzazione degli incontri e delle attività di approfondimento aperte al pubblico.

L’evento si inserisce nella settima edizione della Giornata delle Riserve Culturali, che mette in relazione Parchi, Oasi e Riserve naturali con i Parchi Letterari, promuovendo il dialogo tra natura, cultura e paesaggio. La ricorrenza coincide inoltre con tre importanti giornate internazionali: la Giornata Mondiale della Poesia promossa dall’Unesco e la Giornata Internazionale delle Foreste, entrambe il 21 marzo, e la Giornata Mondiale dell’Acqua, il 22 marzo.Sabato 21 marzo, dalle 18 alle 20 a Casa Dessì, è in programma la presentazione del libro “Grandi alberi e foreste vetuste della Sardegna. Biodiversità, luoghi, paesaggio, storia” di Ignazio Camarda, occasione anche per ricordare il grande botanico sardo, scomparso nel 2025.

Domenica 22 marzo, dalle 10 alle 14, in località Leni, si terrà un appuntamento dedicato alla cura e alla tutela degli olivi monumentali. Attraverso spiegazioni, dimostrazioni sul campo e confronto con gli esperti, i partecipanti potranno approfondire le pratiche di gestione degli olivi plurisecolari, uno dei simboli più identitari del paesaggio rurale mediterraneo. La mattinata prevede una lezione tecnico-dimostrativa tenuta dal dottore forestale Carlo Poddi, dedicata alle tecniche di potatura e alla corretta gestione degli alberi secolari.

Gli enti patrocinanti la manifestazione sono il Dipartimento di Agraria, Società Botanica Italiana Sezione Sarda, Issla (Istituto Sardo di Scienze, Lettere e Arti), Comune di Villacidro, Gruppo Alberi Monumentali (Società Botanica Italiana Onlus), Italia Nostra. (red. pro.)

