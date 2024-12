Alberi e panchina davanti al nuovo rondò 

Prende forma la rotatoria tutta rinnovata sistemata nel corridoio centrale del cimitero comunale, all’altezza del collegamento con la parte monumentale del camposanto. Gli operai , che hanno iniziato i lavori di ripristino a ottobre, con una piccola interruzione nel periodo delle celebrazioni di Ognissanti, dovrebbero chiudere i cantieri entro la metà di dicembre. I ripristini sono ormai conclusi e resta da verniciare la parte esterna.

Il rondò è una sorta di muro circolare dove sono sistemati i loculi e che necessitava da tempo di manutenzioni urgenti per evitare crolli di calcinacci che potessero creare problemi ai parenti in visita ai cari defunti. Davanti sono stati sistemati anche due alberi e una panchina per permettere di sedersi.

Intanto procede veloce l’iter per realizzare una pedana attrezzata dove saranno sistemati i box dei venditori dei fiori. Nei prossimi giorni sarà bandita la gara per l’assegnazione dell’intervento e ci sarà anche un bando per l’assegnazione dei posti. Nella piattaforma con box chiusi sul retro e nei lati, realizzata nello spiazzo su via Marconi poco distante dall’ingresso principale, saranno sistemati tutti e sette i fiorai, sia quelli che si trovano dalla parte di via Marconi, che da quella di via San Francesco.

