Alberi e giochi, rinascono le aree verdi 

Silì si prepara a cambiare volto. È stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del sistema degli spazi aperti della frazione, finanziati con fondi Pnrr nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua). L'intervento, dal valore complessivo di quasi tre milioni e mezzo di euro, coinvolge quattro aree strategiche con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, il decoro e la sostenibilità ambientale, senza consumo di nuovo suolo. A eseguire i lavori sarà l’impresa AT & T Srl, sulla base del progetto redatto dal raggruppamento temporaneo Dodi Moss – Studio Solmona. Il primo cantiere riguarda la zona di via Adua, davanti al cimitero: qui è previsto un nuovo parco con giochi inclusivi, camminamenti curvi, vegetazione autoctona e una pergola ombreggiante per la sosta. Nell’area tra via Capo Caccia e Capo Mannu si interverrà con nuove piantumazioni, bonifica del verde e strutture ginniche all’aperto. L’area di via Martiri del Congo sarà invece un nodo di accesso alla futura pista ciclabile: previsti nuovi alberi, riordino dei marciapiedi e illuminazione per garantire la sicurezza. Infine, nel parco de La Maddalena si lavorerà su percorsi pedonali, belvedere, illuminazione e restauro dell’ingresso storico. ( m.g. )

