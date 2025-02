Alberi e arbusti nelle otto piazze rimesse a nuovo 

Alberi, arbusti ed erbe aromatiche. Tutti rigorosamente appartenenti alle specie endemiche sarde. Saranno piantati nelle otto piazze rimesse a nuovo in questi anni grazie al progetto “Pratzas” con un investimento complessivo di 800mila euro. Il Comune ha affidato l’incarico per la sistemazione delle aree verdi all’impresa Arras di Bultei. Per la messa a dimora delle specie autoctone, il Comune ha stanziato 76mila euro. Saranno inoltre piantati arbusti della macchia mediterranea (rosmarino, mirto, cisto e lentisco) ed erbe aromatiche (lavanda, timo, elicriso).

Intanto la ditta incaricata sta portando a termine in questi giorni il restyling di Piazza Funtana ‘e Concia nel centro storico di San Pantaleo. In questo caso, è prevista la messa a dimora di nuovi alberi al posto delle vecchie palme. L’obiettivo del progetto, che ha interessato le piazze Municipio, dei Lavoratori, dei Pisani, Stazione, San Giorgio, Funtana Noa e La Madonnina, è quello di recuperare luoghi storici e di favorire l’aggregazione sociale in spazi che in passato erano molto frequentati per la presenza di pozzi e fontane. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA