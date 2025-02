Alberi da potare, limitazioni al traffico 

Limitazioni alla circolazione stradale e pedonale in via Cagliari, asse viario su cui si riversa tutto il traffico in uscita da Dolianova verso il capoluogo. Per consentire di completare la potatura di lecci e siepi, da domani fino al 14 febbraio, dalle 7 alle 15, sarà vietato il transito dei pedoni sul lato destro della strada, dal civico 2, fino al passaggio a livello.

Nello stesso tratto sarà istituito il senso unico alternato per i veicoli e il divieto di fermata. In prossimità del cantiere il limite di velocità sarà di 10 chilometri orari.

Nei giorni scorsi la ditta incaricata ha completato l’intervento nel lato sinistro della via dove lo sviluppo in altezza dei lecci impediva alla luce dei lampioni di illuminare la strada. Oltre alla messa in sicurezza dell’area, con la potatura si spera inoltre di restituire vigore agli alberi da alcuni anni in sofferenza a causa della siccità. (c. z.)

