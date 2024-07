Alberi da abbattere nella pineta malata 

Il famigerato tomicus ha fatto strage di pini sulla collina di Batteria. L’insetto distruttore delle piante si è divorato mezza pineta, piombata in una condizione di salute sempre più critica. Dall’ultimo sopralluogo è emerso che decine di arbusti sono da eradicare. Si tratta di piante arrivate a fine vita che rischiano di cadere all’improvviso. «Quello sulle piante già secche è il primo passo di un intervento più articolato», conferma Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente. Il resto dell’attività, per cui il Comune sta dialogando con tutti gli enti adeguati, tra cui il Demanio che ha le maggiori competenze giurisdizionali sull’area, è attesa per i prossimi mesi: «Verrà effettuato con condizioni climatiche più favorevoli. Tuttavia - precisa Falchi - è una situazione ereditata che dura da diversi anni». I residenti sollecitano interventi salva-pineta e hanno stampato necrologi per annunciarne l’estinzione. (ro. se.)

