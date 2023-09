Alberi come monumenti verdi: ora i patriarchi hanno un nome 

D’ora in avanti tutti sapranno chi hanno davanti. Gli alberi monumentali, i patriarchi verdi che dimorano nel territorio di Urzulei sono stati omaggiati di un cartello che esplicita le loro caratteristiche. L’operazione, è la prima volta in Ogliastra, è stata curata da Comune di Urzulei, Corpo Forestale, l'agenzia Forestas con i servizio territoriale di Lanusei diretto da Michele Puxeddu. I cartelli ai piedi di ogni grande albero indicano i dati generali, il nome, l’età stimata, la circonferenza e l’altezza, sottolineano lo status di albero monumentale. Inoltre vengono illustrate le caratteristiche botaniche della specie, l’ecologia e la distribuzione, le curiosità di ogni singolo “sopravvissuto”. Ogliastra è una green zone, dove anche gli alberi vivono più a lungo, potendo contare “sulla salvaguardia legata al loro carattere di monumentalità”, come previsto dalla legge. Ma soprattutto hanno un immenso valore estetico, paesaggistico, storico e culturale, oltre che genetico. Infatti è innegabile che possiedano un potenziale adattivo robusto che ha consentito loro il superamento di avversità severe, a volte catastrofiche. Vivono talmente a lungo da doversi confrontare anche con nemici nuovi e terribili, quali inquinamento e cambiamenti climatici. Vanno custoditi, tutelati e protetti. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA