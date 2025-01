Alberi caduti per il vento 

Disagi, ieri, a Iglesias a causa del maltempo: intorno alle 11 un grosso albero è caduto in via Cappuccini, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale per dirigere il traffico alternato. Poco più tardi, intorno a mezzogiorno, un altro albero è caduto a causa del vento ai giardini pubblici. Sempre in mattinata, altri interventi minori hanno interessato diverse zone della città: la società Iglesias Servizi si è occupata di mettere in sicurezza l’area nei pressi dell’ospedale Cto e alcune strade di Serra Perdosa. Come se non bastasse, nel primo pomeriggio di ieri è stata diramata un’allerta meteo dalla Protezione Civile e il vicesindaco Francesco Melis ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini e dei cimiteri di Iglesias e Nebida fino alle 23:59 di questa notte. (m. l.)

