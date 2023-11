Alberi caduti e strade chiuse per il forte vento 

Danni e disagi a causa delle forti raffiche di maestrale che ieri, per tutta la giornata, si sono abbattute anche su Nuoro con rami spezzati dagli alberi, un palo della luce pericolante, strade chiuse al traffico. Già alle 8 nella centralissima via Lamarmora un ramo si è spezzato rimanendo sospeso sopra la carreggiata adagiato sui fili delle luminarie di Natale. La strada è stata chiusa al transito con ripercussioni sul traffico. Nel pomeriggio divieto di anche in via Chironi per la caduta di una tavola dall’impalcatura del mulino Gallisai. In via Monsignor Cogoni un albero è finito sulla strada coinvolgendo un’auto in sosta. Il Comune ha deciso di chiudere al pubblico il parco verde di Sant’Onofrio. «La chiusura temporanea - fa sapere l’amministrazione Soddu - è volta a prevenire potenziali pericoli legati a cadute di rami o altri oggetti». Solo pochi giorni fa l’amministrazione ha avviato il bando per la potatura del verde urbano in vista dell’inverno, per prevenire potenziali rischi di cedimenti di alberi o rami su auto o persone. I vigili del fuoco hanno eseguito circa 40 interventi, anche a Siniscola, Orosei e Orune dove una squadra ha messo in sicurezza il campanile della chiesa di Santa Maria Maggiore.

