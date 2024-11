Alberi al posto delle discariche lungo la strada per il Simbirizzi 

Alberi al posto delle discariche. Nei giorni scorsi il Comitato di Margine Rosso, assieme all’associazione Amici dei Fortini, ha provveduto a piantumare l’accesso al lago Simbirizzi dalla parte di via Pitz’e Serra. A poca distanza dalla transenna che più volte è stata divelta per entrare con i camioncini e scaricare di tutto, trasformando la zona in un letamaio pubblico.

«Riteniamo che anche questo sia un bel risultato» spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «un anno fa abbiamo dato a questa zona il nome di “Parco dei Fortini” per la presenza di numerose postazioni belliche degli anni Quaranta. Oggi tutto questo ha un ingresso degno di un parco».

Un traguardo che arriva «dopo le varie attività negli anni, dalla bonifica iniziale, per passare alle varie iniziative di quartiere fino a quelle come Monumenti aperti e il festival del turismo sostenibile Itacà. Oggi abbiamo aggiunto un altro tassello che dà ancora più pregio a tutta l’area».

Con il tempo le piantine, che sono delle erbe grasse in grado di vivere senza troppe cure, cresceranno ancora di più, e laddove c’era soltanto degrado ci sarà tanto vedere ad accogliere chi vorrà addentrarsi a visitare le fortificazioni militari.

