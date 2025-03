Alberi abbattuti, Puddu: «Una necessità» 

Decespugliatori, tosaerba e motoseghe in azione negli ultimi giorni ad Assemini. Gli addetti comunali alla manutenzione del verde pubblico sono impegnati in strade, parchi e aiuole per scongiurare la crescita incondizionata di erbacce e siepi in questo febbraio in cui si respira aria di primavera inoltrata. Ma in alcune zone del paese, come gli spiazzi tra via Serpentara e la Statale 130 o i terreni comunali di via Lubiana, non sono stati compresi potature, capitozzature e abbattimenti di alberi (tra cui lecci e jacarande).

Scontro in Aula

Tutto ciò è successo a pochi giorni dalla seduta consiliare in cui Niside Muscas, dall’opposizione, ha sollevato la questione con un’interrogazione preceduta da una premessa: «È entrata in vigore una legge europea sulla tutela della biodiversità e la neutralità climatica». Il miglioramento del patrimonio arboreo è considerato fondamentale per il benessere dei cittadini, la qualità dell’aria e l’adattamento ai cambiamenti climatici. «Chiedo all’amministrazione - ha proseguito Muscas - se siano previste misure specifiche per il ripristino e l’ampliamento del verde pubblico nonché per migliorare la biodiversità locale».

Il programma

«La gestione del verde - ha spiegato il sindaco Mario Puddu - è un servizio che impegna quotidianamente due squadre di operatori, sulla base di un programma settimanale». Non solo taglio dell’erba, ma anche gestione degli impianti di irrigazione, per «la verifica del funzionamento e la loro eventuale sostituzione. Fioriere e aiuole senza impianto vengono innaffiate con cisterne caricate sui mezzi di servizio». Si aggiunge il controllo dello stato di salute e la staticità dei singoli alberi: «Ogni intervento - ha proseguito Puddu - è certificato dal tecnico agronomo della ditta che gestisce il verde ed è verificato dal professionista che supporta i nostri uffici nel controllo della corretta esecuzione dell’appalto». Puddu ha parlato anche della «messa a dimora di nuove specie arboree e di essenze conservatrici di biodiversità, come di fronte al cimitero, nelle nuove rotatorie e in tutte quelle aiuole o fioriere che ne erano sguarnite. Andiamo avanti con via Sardegna, nelle bordure delle aree verdi esistenti e a Sant’Andrea all’ingresso dalla Statale 130».

Sugli abbattimenti il sindaco ha detto: «Avvengono per motivi di staticità, di danno arrecato a beni privati o pubblici e per ragioni di salute della pianta o dell’habitat su cui insiste. Si eliminano anche gli esemplari secchi o attaccati dai funghi patogeni. Per ogni alberto tolto, si procede con la sostituzione in loco o in altro contesto più idoneo».

