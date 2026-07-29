VaiOnline
Olbia.
30 luglio 2026 alle 00:47

Alberi abbattuti in via Vittorio Veneto: «Malati e pericolosi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Motoseghe in azione, da ieri in corso Vittorio Veneto è in atto un'operazione di abbattimento di una ventina di alberi che, almeno dagli anni Sessanta, ombreggiavano il largo viale. Sui social scoppia la polemica, girano foto che ritraggono le chiome verdi decapitate e si scommette sulle motivazioni alla base della scelta dell'amministrazione comunale. «Malati, instabili e insicuri, gli alberi sono da abbattere: è stata stilata una relazione agronomica nella quale è scritto che le piante sono affette da un tumore e sono pericolose anche per i passanti», ha spiegato il sindaco, Settimo Nizzi, che promette, però, di piantare nuovi alberi dopo il rifacimento dei marciapiedi, previsto a breve.

«L'ennesimo abbattimento di alberi in città ripropone una questione che non può essere affrontata caso per caso: siamo consapevoli che gli interventi previsti per la qualificazione di corso Vittorio Veneto siano necessari per il miglioramento urbano ma nella fase di progettazione serve fare ogni sforzo per preservare il patrimonio arboreo esistente, limitando gli abbattimenti ai soli casi indispensabili», interviene il gruppo consiliare del Pd che propone l’avvio di un Piano straordinario del verde urbano. L'amministrazione comunale è già finita nel mirino per la stessa questione: nel 2020, con il taglio degli alberi in via Imperia e, qualche anno prima, con quello degli storici carrubi di Piazza Crispi, che sono stati trasferiti, poi, sul lungomare. «In via Imperia, – ricorda Nizzi – li abbiamo ripiantati e ora quella via è molto bella». (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

A oggi non esiste uno studio sugli eventuali effetti in Sardegna, «ma sarebbe necessario»

«Il verdetto degli scienziati: il solare altera il microclima»

Il monito di Giuseppe Pulina, docente dell’Università di Sassari: «Le modifiche al bilancio energetico locale sono una criticità» 
Al. Car.
L’allarme

L’Isola della marijuana: c’è il 59% delle piante sequestrate in tutta Italia

Attività di polizia, numeri inquietanti: 121mila arbusti sui 206mila totali  
Enrico Fresu
L’inchiesta.

I “droni sardi” all’Antimafia

Andrea Busia
La tragedia

«Simone ci chiede di continuare  a vivere anche per lui»

Bari Sardo, l’omelia del parroco  La madre dell’ucciso: grazie a tutti 
Roberto Secci
Le strade

Riaperti i viadotti sulla 131 Dcn Le gallerie? Nel ‘27

Si può passare nel tunnel di Siniscola ma per Nuoro e Sedilo c’è da attendere 
Fabio Ledda
Vicenza

«Il reporter si è fatto l’attentato da sé»

I Pm: il 20enne comprò online le bombole incendiate a maggio sotto casa sua 