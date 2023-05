Alberi abbattuti al Foro Boario, polemica 

Fatta la premessa «purtroppo ad Oristano non si fa nulla per implementare piccoli ecosistemi urbani sostenibili o semplicemente aumentare il verde esistente. Purtroppo, ancora oggi, nella giunta di centrodestra che governa la città, gli alberi sono considerati una sorta di arredo urbano quasi alla stregua di una panchina, non capendo invece che Oristano merita e necessita di una visione più moderna e lungimirante del verde urbano», sottolineano Sanna, Marcoli, Marchi e Obinu.

«La presenza di alberi nelle città è sempre un fatto positivo ed è sinonimo di effetti positivi», scrivono gli esponenti di minoranza che poi sottolineano come siano «fondamentali contro l'inquinamento, per la sicurezza dei suoli e nella lotta agli effetti dei cambiamenti climatici. apportare molteplici benefici all'ambiente urbano e ai suoi abitanti, e agiscono positivamente sul clima, abbassando le temperature in estate, aumentandole in inverno».

Elencano i benefici di un albero nella città, evidenziato il fatto che in città poco o nulla si fa per aumentarne il numero e poi denunciano: nella nuova piazza Pintus, e più in generale nella zona del Foro Boario «neppure mezzo metro quadro di nuovo verde è stato pensato, programmato, progettato e mai verrà realizzato».

E di questa situazione vogliono discutere i consiglieri di minoranza Efisio Sanna, Umberto Marcoli, Francesca Marchi e Maria Obinu che hanno presnetato l’interrogazione “Un ingresso cittadino senza alberi, senza visione e senza anima”.

Il verde in città

L‘accusa

«Un esempio censurabile, in quanto totalmente negativo per lo sviluppo di Oristano in ottica sostenibile, è rappresentato dalla riqualificazione dell'ingresso cittadino dalla Statale 388, la zona del Foro Boario. Infatti partendo dal progetto definitivo e valutando i lavori in corso si desume che neppure mezzo metro quadro di nuovo verde è stato pensato, programmato, progettato e mai verrà realizzato. Per contro alcune alberature poste in via Vandalino Casu, sul lato in uscita tra le vie Sardegna e Umbria, sono state eliminate e dalla attuale conformazione dei nuovi dei marciapiedi pare che non si ha alcuna intenzione di sostituirle», accusano dalla minoranza. Logica la domanda dei tre consiglieri: «Perché nel progetto definitivo non è stata prevista alcuna quota di nuove alberature e verde urbano?». E ancora, «Chi ha deciso l'eliminazione degli alberi in quelle strade e chi ha deciso di non sostituirli? E infine cosa, la Giunta, intende fare per rimediare al grave errore di pianificazione urbana e aumentare il verde in quell’ingresso cittadino?».

