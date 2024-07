Alberi a rischio, ranger nei boschi 

Sopralluogo del Corpo forestale di Guspini nei boschi del compendio minerario di Montevecchio per verificare la segnalazione di un residente sui pericoli causati dagli alberi a rischio crollo, in particolare vicino al campo da tennis. «Abbiamo accertato, nell’ambito di un semplice controllo, la pericolosità di alcuni alberi e fatto la dovuta segnalazione al Comune di Guspini con una lettera», conferma l’ispettore Alberto Cannas.

«Serviva da tempo un controllo, molti alberi sono ormai vecchi e privi di radici, temiamo possano crollare o provocare danni da un giorno all’altro – dice Giuseppe Piddiu, residente della frazione –. In certi casi si tratta di alberi con un’altezza superiore ai 10 metri e cadendo potrebbero anche danneggiare le linee elettriche che garantiscono il servizio alle varie località abitate del centro abitato del borgo».

Marcello Serru, assessore all’Ambiente commenta: «Le proprietà comunali (e non) sono in concessione all’agenzia Forestas. Sulla gestione dei boschi in generale riteniamo che debbano essere interessati da una gestione specifica in modo da migliorarne la vita e lo sviluppo e contemporaneamente preservarli dal rischio incendi. Tali interventi – prosegue Serru – sono sempre stati condotti in maniera egregia dall’agenzia Forestas e ci auguriamo che continuino questo lavoro, anche con nuove assunzioni di personale, per svolgere gli interventi durante la stagione e l’antincendio boschivo in estate. Dopo i vecchi pini, ormai giunti a fine vita, si dovrebbero impiantare lecci, carrubi e corbezzolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA