Albergo storico rischia il crollo Per l’acquisto niente fondi pubblici 

A Macomer l’albergo della stazione, costruito nel 1880, anno dell’inaugurazione ufficiale delle Ferrovie reali, non sarà ristrutturato e rischia di crollare. Si tratta di un edificio in stile liberty, uno dei primi esempi di albergo di alto livello in Sardegna, prima dimora di Benjamin Piercy, l’ingegnere gallese che costruì le ferrovie in Sardegna, durante i suoi novant’anni di attività. Nelle sue camere hanno soggiornato personalità come lo scrittore Elio Vittorini che nel suo libro “Viaggio in Sardegna” fece una divertente descrizione. Al suo interno sono evidenti le caratteristiche storiche, che rischiano di scomparire. «Purtroppo l’edificio è da anni in mano ai privati - dice il presidente dell’Unione dei Comuni, Franco Scanu - occorrono i fondi per acquistarlo e un ingente investimento per riportarlo agli antichi splendori». Tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 50 anni non hanno potuto fare tanto per salvare l’antico edificio dall’inevitabile crollo. L’albergo della stazione è stato completamente ignorato dalla troupe della Bbc arrivata dal Regno Unito per ricostruire il passaggio di Benjamin Piercy in Sardegna, che invece ha puntato i riflettori nella storica villa Piercy di Badde Salighes, grazie all’iniziativa dell’associazione culturale “Benjamin Piercy” di Bolotana, col presidente Mario Bussa, per un programma che andrà in onda anche su Rai5, in autunno. (f. o.)

