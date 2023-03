Albergo diffuso e centro restauro fermi al palo 

Per il paese doveva essere una svolta. Un modo per offrire nuovi servizi ma anche creare diversi posti di lavoro. Ancora però quel mega progetto a ridosso dello stagno è fermo con le quattro frecce. L’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì non nasconde i problemi che ci sono: «Sia nella parte posteriore della struttura, che una volta pronta ospiterà l’albergo diffuso, ma anche in quella posteriore dove nascerà un laboratorio archeologico innovativo e unico nel suo genere che farà arrivare a Santa Giusta tantissime persone, ancora non è possibile buttare giù nessun muro se prima non abbiamo l’ok da parte della Soprintendenza. Stiamo aspettando questo documento da tempo. A breve sul posto ci sarà un sopralluogo da parte dei funzionari. Per quanto riguarda la parte inferiore abbiamo comunque già affidato la progettazione dell’opera».

In quell’enorme edificio risalente agli anni Venti, sede dell'ex Genio civile, gli operai non sono ancora entrati in azione nonostante l’importante finanziamento di 3 milioni di euro arrivati dalla Regione ormai cinque anni fa. Ecco perché l’albergo diffuso che avrebbe dovuto sorgere nella parte superiore dell’edificio nato ai tempi della Bonifica per ora è ancora solo sulla carta. Come anche il primo centro di restauro di reperti archeologici che invece dovrebbe essere realizzato nella parte inferiore. Nel progetto è prevista anche una mostra con tutti reperti archeologici scoperti nello stagno anni fa, tra cui la famosa testa del Satiro.

L’incompiuta

Lavori fermi

Gli altri interventi

Ma non è tutto. Sempre con quei tre milioni di euro era previsto anche il restauro dell'ex mensa dell’Anap che doveva diventare invece un ristorante a supporto dell’albergo diffuso. «I lavori sono in corso - ha detto Erbì - Purtroppo a causa degli aumenti dei prezzi post pandemia ci sono stati dei ritardi». In un altro caseggiato di Cirras invece doveva essere realizzata una altra piccola struttura ricettiva. «Anche in questo caso gli operai sono al lavoro. Sempre per gli aumenti che hanno causato il ritardo nell’esecuzione dell’opera abbiamo fatto diverse modifiche. Non ci saranno, ad esempio, tutte le persone previste inizialmente. I soldi non sono bastati».

Le proposte

Era stata la Regione ad accettare tutte queste proposte ideate da parte del Comune. Ecco perché nel 2016, quando era sindaco Antonello Figus, il Comune aveva partecipato a un bando per la ristrutturazione degli immobili regionali dati in concessione all'amministrazione. Ancora però il taglio del nastro non c’è stato. Per quanto riguarda invece la chiusura al traffico della strada l’assessore Erbì fa una promessa: «Se l’Ufficio tecnico valuterà che il caseggiato non sarà più a rischio crollo dopo che è stato messo in sicurezza dal Comune, la strada verrà riaperta».

