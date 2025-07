Alberghiero, un premio prestigioso  

L'impegno, la determinazione e la passione per il mondo dell'ospitalità le hanno fatto conquistare la prestigiosa borsa di studio “Anna Maria Casali”. Giorgia Casadio, neodiplomata del corso sala e vendita all'istituto professionale Alberghiero Ianas di Tortolì, potrà frequentare il Corso superiore di Sala, Bar e Sommellerie di Alma. La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, centro di formazione d’eccellenza alle porte di Parma, punto di riferimento per chi aspira a una carriera nel mondo dell'ospitalità e dell'enogastronomia. La cerimonia di consegna del premio si è svolta al Mama Beach di Pittulongu a Olbia. La borsa di studio nasce dalla volontà di Anna Maria Casali, operatrice turistica romagnola che in Sardegna trovò amore, ispirazione e successo. «Il dirigente Usai e tutti noi siamo orgogliosi di concludere l'anno scolastico con questo prestigioso premio per la nostra studentessa», dice il docente Fabrizio Murru, presente alla cerimonia.

