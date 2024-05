Alberghiero, studenti in gara nella prova di enogastronomia 

Oggi l’istituto alberghiero Giovan Battista Tuveri di Villamar, parte dell'istituto di istruzione superiore di Sanluri, diventa il fulcro di un appuntamento importante con l'Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi (Amira).

Le porte si aprono alle 10 per ospitare il 27° convegno regionale Amira “Il maître dell'Anno 2024”, una competizione enogastronomica valida per le semifinali nazionali, realizzata in collaborazione con le cantine Su Entu, Conad Villamar, Nanumoru e Riso Passiu.

L'istituto è stato riconosciuto come scuola Amira l'anno scorso e continua a mantenere questo status. Per gli studenti provenienti dalla Marmilla e da altre zone del circondario, questo evento rappresenta un'importante opportunità di avvicinarsi al mondo professionale che li attende dopo gli studi. Tra l’altro, i ragazzi dell’istituto, tramite i maitre dell’Amira, sovente trovano lavoro in prestigiosi alberghi e ristoranti della Costa Smeralda.

Oltre alla competizione, è prevista anche una sfida interna tra gli studenti della scuola. Carlo Campus, docente e organizzatore dell’istituto, sottolinea «l’importanza professionale e sociale di questo evento per i ragazzi». «Questi appuntamenti contribuiscono alla crescita professionale della scuola, offrendo ai ragazzi la possibilità di mettersi in mostra anche per catene internazionali. L’anno scorso, dopo la gara, siamo stati appunto contattati per una visita in strutture ristorative». (g. g. s.)

