Alberghiero, il caso diventa politico  

La soppressione della classe prima dell’alberghiero di Desulo, diventa un caso, raccogliendo il sostegno unanime della politica sarda che invoca una soluzione, a sostegno degli studenti.

Tra le fila di Forza Italia, il deputato Pietro Pittalis e il consigliere regionale Giuseppe Talanas parlano di «un malaugurato passo che in pochi anni porterà alla definitiva e totale chiusura dell’istituto», ribadendo, poi, di come il provvedimento sia: «l’ulteriore segnale di un disegno che, anziché indirizzarci verso la tanto decantata (a parole) attenzione e premura verso le zone interne, ci spinge inesorabilmente verso la desertificazione istituzionale del territorio montano che rischia di perdere l'ennesima, importante risorsa». Per questo, i forzisti si dichiarano «pronti ad attivare i canali istituzionali, regionali e nazionali, per sapere in primis chi ha assunto tale nefasta decisione, quali siano le motivazioni, se rispetti la normativa vigente ed esista la possibilità di una deroga che tenga in vita un fondamentale presidio scolastico». Il vicepresidente del consiglio regionale, Giuseppe Frau, chiede «al governo e alle autorità competenti di farsi carico della vicenda, consentendo a tutti i ragazzi di potersi iscrivere e attivare regolarmente la classe e l'anno scolastico, unico modo per tenere viva la luce e la fiammella di speranza per il futuro delle nostre comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA