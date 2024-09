Alberghiero, classe cancellata: tutto il paese in rivolta 

Desulo scende in piazza, contro la soppressione per carenza d’iscritti della classe prima dell’istituto Alberghiero. A fare da cornice al corteo che, nella mattinata di ieri si è snodato per le vie locali, la serrata generale di attività commerciali e Municipio.

Per il paese, tappezzato per l’occasione con più striscioni inneggianti il diritto alla studio, il coro unanime per salvare una scuola, fiore all’occhiello di tutto il territorio. Centinaia i cittadini presenti, con il sindaco Gian Cristian Melis, il Movimento Pastori sardi e decine di associazioni ad aprire la marcia. A cui non sono mancati, diversi amministratori zonali, il deputato Salvatore Deidda (Fdi) e il vice presidente del consiglio regionale Giuseppe Frau, che hanno garantito massimo impegno per la causa. «Ci impegneremo finché non verrà trovata una soluzione che tuteli il diritto allo studio dei nostri ragazzi - ha promesso il primo cittadino, che in questi giorni ha avviato le interlocuzioni con l’ufficio scolastico regionale – È importante che venga concessa una deroga. È previsto non solo dalla legge sulla montagna ma dalla Costituzione. Questi provvedimenti calati dall’alto, dovrebbero essere più meditati, in quanto possono aumentare la dispersione scolastica». Da qui l’auspicio: «Confidiamo in un dialogo proficuo con l’ufficio scolastico regionale, affinché si arrivi presto ad una soluzione». (g. i. o.)

