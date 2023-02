Alberghiero: cercasi hotel per il convitto 

Non essendo ancora terminati i lavori di ristrutturazione del convitto dell’Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione (IPSAR) Costa Smeralda, iniziati tempo fa, e non essendo più disponibile la struttura utilizzata fino ad ora, l'Amministrazione Provinciale di Sassari - Zona omogenea di Olbia Tempio, è alla ricerca di un immobile - hotel o struttura ricettiva - da prendere in locazione. La Provincia chiede una disponibilità dei locali per due mesi, a partire dal primo marzo e fino al 30 aprile prossimo con possibilità di prorogare la locazione, nel caso di mancata ultimazione dei lavori, fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso. Dovrà trattarsi di camere per un numero massimo di 70, doppie o triple con bagni (studenti), e singole con bagni (educatori). Gli indirizzi attuali dell’IPSAR consentono diplomi quinquennali in tecnico della ristorazione e tecnico del turismo. Il convitto ospita studenti proveniente dal tutta la Sardegna. (c.ro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA